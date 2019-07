Wer erinnert sich nicht an die Mondlandung von Neil Armstrong und Buzz Aldrin vor 50 Jahren? Als Fast-Neunjähriger empfand ich damals die Vorstellung, dass da oben jetzt Menschen herumliefen, einfach faszinierend. Der Start der Apollo 11, die Bilder von der Mondoberfläche – all das prägte sich in mein Gedächtnis ein.