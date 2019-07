60 Millionen Schritte gelaufen

Unter dem Motto „100 Tage - 1 000 000 Schritte“ sollten zunächst nur die Mitarbeiter bei Hoff und Partner in Bewegung gebracht werden – als Maßnahme des innerbetrieblichen Gesundheitsmanagements. Damit das Ganze Spaß macht und die Motivation steigt, hatte Michaela Hendriksen, die für die Kampagne bei Hoff verantwortlich ist, die Initiative in den sozialen Netzwerken bekannt gemacht. Die Resonanz war so groß, dass am Ende nicht nur die 13 Hoff-Teams, sondern insgesamt 29 Zweierteams die Herausforderung annahmen. Die Idee: täglich etwa 10 000 Schritte laufen, egal in welchem Tempo.

Das Geheimnis des Erfolgs verriet Peter Jörden: „Ich habe meiner Frau die Hundespaziergänge untersagt und bin jeden Morgen um 5 Uhr aufgestanden, um schon vor der Arbeit fünf Kilometer mit dem Hund zu laufen.“

In der Hoffschen Betriebswertung gewann das Team „KaMi“, alias Kati Berger und Micha Hendriksen, die Einzelwertung entschied Julia Weber für sich. Für die Sieger stiftete Firmenchef Ingo Hoff , der selbst im Team „Extra-Schritt“ auf Rang zwei landete, City-Gutscheine.