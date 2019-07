Gronau -

Wohl kein Jahrzehnt hat das Gronauer Stadtbild so radikal verändert wie die 1960er-Jahre. Neben dem gänzlichen Verlust der historischen Altstadt nahm man auch in angrenzenden Bereichen Kollateralschäden in Kauf. Hierzu zählt zweifelfrei der Verlust der mit Rosen bewachsenen Pergola, der mit einer teilweisen Neugestaltung des Stadtparks einherging.