Ein hartes Ringen um den Titel

ABS – das Kürzel sorgt im Auto dafür, dass das Fahrzeug selbst bei einer Vollbremsung kontrollierbar bleibt. Beim Schützenverein Buterland-Beckerhook sorgte die Buchstabenfolge für eine klare und geordnete Reihenfolge beim Ringen um die Königsehre, bei dem sich letztendlich mit Michael Albers das „A“ durchsetzte.

Nach gut 250 Schüssen zog sich der Vorstand mit gleich drei ernsthaften Aspiranten zur Schießpause in das Festzelt zurück. Neben dem „A“ waren dies das „B“ Tobias Bußjan und das „S“ Andreas Schmeing , die ihre potenziellen Thronlisten einreichen mussten.

Drei Wettbewerber um Königstitel

Da es letztendlich nur eine offizielle Gemeinschaft geben kann, finden sich seit der offiziellen Proklamation am Montagabend neben König Michael Albers seine Königin Hanna Lübbers, die Ehrenherren Stefan Schmeing und Frank Diekmann, die Ehrendamen Karolin Ritter und Lilly Höllermann sowie Oberhofmarschall Patrick Buss und Mundschenk Rene Lepping auf dem Thron. Zuvor hatten sich die drei Bewerber um den Königstitel einen intensiven Wettstreit um das höchste Amt im Verein geliefert. Nachdem Andreas Schmeing schon fast den Vogel abgeschossen hatte, musste Albers lediglich einen leichten Treffer landen und konnte damit den Rest des zähen Holzvogels von der Stange zu holen.

In der Woche vor dem Fest hatte sich rund um die vorherige Königin Yvonne Arnzen eine „Bogenbau-Gruppe“ getroffen. Foto: privat

Um ein Schützenfest herum findet noch weit mehr statt als nur die öffentlichen Programmpunkte. Mit großer Vorfreude auf das Schützenfest trafen sich bereits in der vorherigen Woche die Mitglieder der im vergangenen Jahr spontan gegründeten „Bogenbau-Gruppe“ und der Kegelclub „BSE - Besonders Seltene Exemplare“ der jetzt ausgeschiedenen Königin Yvonne Arnzen, um den Festbogen am Haus aufzustellen und mit Röschen in Schützenfest-Farben zu schmücken.

Am heutigen Dienstag klingt das Festwochenende mit dem sogenannten „Spanferkelessen“ ab 12 Uhr im Dinkelhof langsam aus. Ab 20 Uhr findet schlussendlich der Kehraus für alle Mitglieder im Festzelt statt.