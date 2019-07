Sonntagabend, 21.32 Uhr. Das Telefon von Dr. Heike Weber vom Tierpark Nordhorn klingelt: „Polizei Nordhorn hier. Ein kleiner Papagei wurde bei uns abgegeben.“

Heike Weber bittet die Polizei, den Papageien erst einmal „in Gewahrsam zu nehmen“, bis sie ihn am nächsten Morgen abholen könne. Das nimmt die Polizei wortwörtlich: Sicherheitsverwahrung? Das können sie doch! Der Mohrenkopfpapagei wird für die Nacht in einer der Zellen sicher untergebracht. „Ein seltener Gast bei der Polizei, der sich morgens glücklich auf meine mitgebrachte Schale mit Sonnenblumenkernen stürzte. So konnte ich ihn problemlos anfassen und in eine Transportbox verfrachten“, berichtet Weber.

Der Tierpark ist für den gefundenen Papagei zuständig, weil fast alle Papageien unter die geschützten oder streng geschützten Tierarten fallen. Für nicht geschützte Exoten, die häufiger als Haustiere gehalten werden, wäre dagegen das örtliche Tierheim zuständig. Nun wird der Besitzer des Papageien gesucht. Dieser kann sich bei Heike Weber unter ✆ 05921 7120044 melden. Der Vogel wurde am Sonntag (21. Juli) bei Isterberg gefunden.