Die Mig‘90-Band Band ist erst vor knapp drei Wochen mit einem großen Erfolg aus Köln zurückgekehrt: Beim Emergenza Band Contest im „Luxor“ überzeugte die Band die Jury und belegte im Westdeutschland-Finale den ersten Platz. „Unser eigentliches Ziel war ein Aufritt beim Taubertalfestival in Rothenburg“, schreibt Sänger Uwe Kiehl. Doch der Sieger des Regionalfinales in Frankfurt wurde den Gronauern durch einen Jury-Entscheid vorgezogen. Dennoch: Sie gehören zu den sechs besten Nachwuchsbands Deutschlands im Rahmen des weltweit ausgetragenen Emergenza-Wettbewerbs. Ein großartiger Erfolg für Gum Bucket. Zumal sie als „Trostpreis“ im Herbst/Winter dieses Jahres in Paris im Vorprogramm einer bekannte Rockband auftreten werden. Reisekosten, Hotel und Verpflegung einschließlich „Auch nicht schlecht“, finden die Bandmitglieder. Zumal für sie nach wie vor die Leidenschaft für Musik ist, die zählt.

Die wollen sie auch am Samstag in Vreden das Publikum spüren lassen. Das Festival in Vreden ist zwar ein paar Nummern kleiner, aber familiär. „Zwillrock“ wird von vier Musikern organisiert, die vor sieben Jahren in Vreden die Band „Spenzer“ gründeten.

Damals gab es in der Umgebung kaum Auftrittsmöglichkeiten für lokale Rockbands. So entstand die Idee, ein eigenes Festival zu organisieren. Die Möglichkeit ergab sich damals in Zwillbrock (daher der Name Zwillrock). Von Zwillbrock zog das Fest „Zum Dornbusch“ (Wüllener Straße 107 in Vreden) um. Der Eigentümer des Geländes, Thomas Ostendarp , stellte die Fläche für das Festival zur Verfügung. Er hatte auch die Idee, einen Teil der Erlöse an die Kinderkrebshilfe („Die Sternenläufer“) zu spenden.

Alle Bands spielen umsonst. Es wird kein Eintritt erhoben. Vom Erlös der Getränke und Speisen wird ein großer Teil für den guten Zweck gespendet.

Mit jedem Jahr ist die Zahl der Bands und der Besucher gestiegen (im letzten Jahr über 900). Am Samstag gibt es acht musikalische Acts auf zwei Bühnen.

Ab 16 Uhr wird nonstop Live-Musik geboten. Je etwa eine Stunde spielen bis Mitternacht die Bands Two Generations, Bullte aus Bo, Gleis 1, Color Kid, Spenzer, Gum Bucket, The Solution und Cargo Goods. Es gibt die Möglichkeit, auf dem Gelände zu campen.