Angetan – nicht nur vom Tariflohn

Mit einer Radtour zum St.-Agatha-Domizil startete die Sommertour der Gronauer SPD . Heimleiterin Anja Doetkotte und Vertreter des Bewohnerbeirates hießen die Besucher willkommen. Nach einem kurzen Abriss über die Geschichte des Hauses vom ehemaligen Wilhelm-Hospital bis zur heutigen Altenhilfeeinrichtung in Trägerschaft der St.-Antonius-Hospital GmbH erläuterte Anja Doetkotte die derzeitige Situation des Hauses. Sie berichtete, dass die 76 Bewohnerinnen und Bewohner in sechs Hausgemeinschaften leben. In denen wird darauf Wert gelegt, dass jede und jeder sich schnell zu Hause fühlt.

Zusätzlich gibt es eine Gemeinschaft für zehn Kurzzeitplätze, die Gästen zur Verfügung stehen. Ausführlich erfuhren die Besucher von den Planungsschwierigkeiten beim Personaleinsatz bei wechselnden Pflegegraden. Besonders freuten sich die SPD-Vertreter darüber, dass alle 95 Mitarbeiter nach Tarif (AVR/Caritas) bezahlt werden. „Für uns als SPD ist die Frage nach der Zufriedenheit der Arbeitnehmer immer eine zentrale Frage. Schließlich wird hier wertvolle und auch anstrengende Arbeit direkt am Menschen geleistet,“ so SPD-Vorsitzender Norbert Ricking.

Werner Bajorath erkundigte sich nach der Verteilung von Teilzeit und Vollzeitstellen sowie nach der Verteilung von Männer und Frauen in der Belegschaft. Erwartungsgemäß ist der Frauen- und Teilzeitanteil – wie überall in der Pflege – auch im Agatha-Domizil sehr hoch. Warum die Betreuung der Bewohner ohne zahlreiche Teilzeitkräfte nicht funktioniert, wurde von der Heimleiterin gut deutlich gemacht.

Dann kam der Bewohnerbeirat zu Wort: „Wir fühlen uns hier sehr wohl und sind besonders dankbar für die vielen täglichen Angebote, mit denen wir unseren Alltag gestalten können“, so der Tenor der Aussagen. Von Singrunden über Gedächtnistraining bis zu wöchentlichen Ausflügen bietet das Agatha-Domizil ein attraktives Freizeitangebot. Darüber waren die SPD-Vertreter besonders erfreut. Es zeigt sich nämlich, dass die Finanzierung der zusätzlichen Betreuungskräfte die dieses Angebot möglich machen erst durch die vergangene Pflegereform möglich ist, die unter SPD-Beteiligung von der großen Koalition durchgesetzt wurde. Beim Rundgang durch das Haus wurde deutlich, welche räumlichen Vorteile ein großes Haus mit alter baulicher Geschichte hat. Die Gäste bestaunte die Gartenflächen und war angetan vom hellen und guten Zustand des Hauses.