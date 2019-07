Sascha Valentino aus Bocholt, Chananja aus Nordhorn sowie Danielle, Nadine Prinz und The Evergreens aus Gronau werden auf der großen Showbühne des Seniorenzentrums erwartet. Moderator und Einrichtungsleiter Reinhard van Loh wird – wie immer auf humorvolle Weise – durch den musikalischen Nachmittag führen und selbst als Sänger in Aktion sein.

Eröffnet wird die Familienveranstaltung vom Ev. Posaunenchor von 1886 mit einem bunten Potpourri bekannter Schlager. Bauchrednerin Susanne und ihr frecher Begleiter Sir Henry dürften danach die Lacher auf ihrer Seite haben, heißt es in einer Ankündigung.

Die Tanzgarde der Karnevalsfreunde Grün-Weiß, tritt nicht nur mit einem Showtanz auf, die Mitglieder des Karnevalvereins unterstützen das Fest auch aktiv an den Ständen.

Abgerundet wird die Party für die ganze Familie durch frische Reibekuchen, eine große Tombola, Kaffee und Kuchen, Köstlichkeiten vom Grill, Cocktailbar, Luftballon-Schätzwettbewerb und Hüpfburg, sowie Kinderschminken.

Für interessierte Besucher besteht außerdem die Möglichkeit, die Tagespflege am Bethesda-Seniorenzentrum zu besichtigen. Den Abschluss bildet ein Abendsegen von Pfarrerin Regine Ellmer. Bewohner und Mitarbeiter freuen sich auf Besucher. Parkmöglichkeiten sind an der Bürgerhalle ausreichend vorhanden. Der Zugang zur Veranstaltung über die Bentheimer Straße ist wie immer kostenlos, so die Veranstalter.