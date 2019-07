Wasserrohrbruch am Jöbkesweg

Die Wasserversorgung in einigen Teilen des Stadtostens war von Donnerstagnacht bis gegen 10.20 Uhr am Morgen unterbrochen. Gegen 1.15 Uhr kam es zuvor zu einem größeren Wasserrohrbruch. Ein 200er-Rohr wurde dabei beschädigt und musste erneuert werden. Einige Betriebe und Wohnhäuser in der direkten Umgebung waren aus diesem Grund von der Wasserversorgung abgeschnitten. Fachleute der Stadtwerke Gronau waren direkt vor Ort und reparierten den Schaden durch Austausch eines Rohrstückes. Die Wasserversorgung war gegen 10.20 Uhr am Donnerstag wieder hergestellt.