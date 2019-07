Im Bereich des Industriegebietes am Jöbkesweg in Gronau ist es heute Nacht gegen 1.15 Uhr zu einem größeren Wasserrohrbruch gekommen. Ein 200er-Rohr ist beschädigt und muss erneuert werden. Einige Betriebe und Wohnhäuser in der direkten Umgebung sind daher von der Wasserversorgung abgeschnitten. Die Fachleute der Stadtwerke Gronau waren direkt vor Ort und arbeiten an der Schadensstelle. Die Wasserversorgung ist voraussichtlich um 11 Uhr wieder hergestellt, teilen die Stadtwerke mit.