Polizeiwache hinter Gittern

Mit Absperrgittern ist derzeit die Polizeiwache am Alten Markt gesichert: Es handelt sich nach Angaben des Bau- und Liegenschaftsbetriebes NRW (Niederlassung Münster) um eine Vorsichtsmaßnahme, nachdem ein abgeplatztes Stück der Gebäudefassade auf dem Parkplatz gefunden wurde. „Wir gehen davon aus, dass es sich dabei um ein loses Stück aus dem Gesimse des Gebäudes handelt. Am Freitag wird das Gesimse von einem Hub­steiger aus abgeklopft und lockere Fassadenteile werden entfernt“, so Sprecherin Rebecca Keller auf WN-Anfrage.