Der Drei-Länder-Fluss

„Ich bin gerade dabei, ein Gefühl für den Fluss zu bekommen“, sagt sie. Berkel und Issel überschreiten zwar auch die Grenze; dennoch gibt es Unterschiede zur Dinkel. Die Berkel hat beispielsweise mehr Gefälle. Dennoch gab es auch an der Dinkel zahlreiche Mühlen, in denen Ölsaat, Flachs und Getreide verarbeitet wurden. „In Gronau hat die Dinkel urbanen Charakter“, sagt sie. Im Stadtgebiet wurde der Fluss vor allem für die Zwecke der Textilbetriebe mehrfach begradigt.

„Es verändert sich eine ganze Menge“, hat sie festgestellt. „Blühstreifen werden angelegt, auch Fischtreppen wie die am Gronauer Freibad.“

Günter Oldekamp, Bürgermeister der Gemeinde Neuenhaus, wo die Dinkel in die Vechte mündet, berichtet von der ökologischen Erneuerung eines 90 Jahre alten Dinkelwehrs.

Viele Informationen und Eindrücke sollen in das Dinkel-Buch einfließen. Röckinghausen wird die Beiträge, die die Bürgerinnen und Bürger einreichen, journalistisch aufarbeiten. Zusammen mit aussagekräftigen Fotos soll das Buch die Bedeutung der Dinkel als wichtiges, grenzüberschreitendes und verbindendes Landschaftselement zwischen Deutschland und den Niederlanden in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft darstellen. Besonders reizvoll wird sicherlich der Blick auf die Unterschiedlichkeit der Dinkel in NRW, dem niederländischen Teil (zum Beispiel mit Lutter Zand) und in Niedersachsen sein.

Beiträge für das Buch können an info@wortart­roeckinghausen.de gemailt werden.