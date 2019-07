Das Pilotprojekt „Dinkel Losser-Gronau“ gehört zu den ambitioniertesten im Rahmen von „Living-Vecht-Dinkel“. Kurz gesagt geht es darum, dass in Gronau ein sogenanntes Strahlursprung-Gebiet angelegt werden müsste, um den Anforderungen der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie genügen zu können. „Die ökologische Wertigkeit ist an der Dinkel in Gronau nicht gegeben“, sagt Kordula Blickmann, Leiterin des Fachbereichs Natur und Umwelt beim Kreis Borken. So soll der Fluss stärker mäandern. Nur: Auf Gronauer Stadtgebiet ist wegen der dichten Besiedelung dafür kein Platz. Direkt hinter der Grenze in Losser dagegen könnten die notwendigen Flächen ohne große Probleme eingerichtet werden.

Nur: Spielen die Behörden aller Instanzen bei so einem grenzüberschreitenden Ansatz mit? Fließen möglicherweise Landesmittel aus NRW in ein Projekt jenseits der Grenze? Sind die Anforderungen in beiden Ländern vergleichbar?

Die Gespräche für entsprechenden Grunderwerb scheinen laut Erik Lievers (Waterschap Vechtstromen) auf einem guten Weg. Die Planungen an sich und die hydrologischen Untersuchungen sind ebenfalls weit fortgeschritten. Allerdings kosten die Vorbereitung und die Abstimmung mehr Zeit als die tatsächliche Realisierung des Projekt selbst dauern wird, schätzt er. Die Öffentlichkeit muss auch noch beteiligt werden. Ende 2020, so Lievers, soll das Projekt verwirklicht sein.