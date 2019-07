Harter Job am Beckenrand

Auf dem wandfüllenden, schwarzen Monitor hat Björn Nolden alle aktuellen Daten zum Betrieb des Abwasserwerks im Blick. Und unten rechts stehen auch die Werte, die von der Wetterstation gemessen werden. Die Station steht unweit der Klärbecken und wird von der Meteo-Group betrieben. Auch über die Homepage der Stadtwerke Gronau (stadtwerke-gronau.de) sind die aktuellen Werte abrufbar. Am Donnerstagmittag, kurz nach 13 Uhr, zeigt die Wetterstation schon 37 Grad, um 15 Uhr waren 38,7 und eine Stunde später 39,6 an. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir diesen Wert um die Uhrzeit schon mal erreicht hätten“, sagt Björn Nolden zum 13-Uhr-Wert. Die Höchsttemperatur eines Tages wird in der Regel so gegen 16 Uhr erreicht. „Der Niederschlagswert beträgt übrigens null“, scherzt Nolden, der die vor Hitze flimmernde Luft sehen kann, wenn er aus dem Fenster auf das Gelände des Abwasserwerks schaut, auf dem auch schon der Rasen ganz gelb geworden ist von Hitze und Trockenheit.

Lea Derksen führt Aufsicht im Gronauer Freibad. „Ein Traumjob“, sagt sie, „aber sehr warm“. Foto: Frank Zimmermann

Während die Wetterstation einsam in der glühende Hitze steht, suchen die vielen Besucher im Gronauer Freibad entweder Schattenplätze oder springen gleich ins Wasser. Seit Anfang des Monats werden sie dabei auch von Lea Derks beaufsichtigt. Die Fachangestellte für Bäderbetriebe ist neu im Stadtwerke-Team. „Ein Traumjob“, sagt sie, „aber sehr warm.“ Stehen normalerweise nur zwei Aufsichtskräfte am Beckenrand, sind es zurzeit fünf bis sechs. „Unsere Angestellten werden von Rettungsschwimmern und Badehelfern unterstützt. Davon haben wir einen Pool von zwölf bis 15 Personen“, erklärt Konstantin Weber , Bäderleiter bei den Stadtwerken. Er hat selbst schon Aufsicht am Beckenrand geführt und weiß daher, wie anstrengend der Job der Kollegen ist. „In der Hitze sechs bis acht Stunden am Beckenrand zu stehen, ist wirklich harte Arbeit“, sagt er. Zumal es konstant volle Konzentration erfordert, dass Gewusel aus Leibern im Wasser im Blick zu behalten, um kritische Situationen sofort zu erkennen. Da wolle man nach Feierabend nur noch eine kalte Dusche und dann ab nach Hause.

Die Wetterstation am Abwasserwerk meldete am Mittag schon rekordverdächtige 37 Grad.

Doch auch wenn es paradox klingt: Die extremen Temperaturen sorgen dafür, dass die Besucherzahlen in den Freibädern zurückgehen. „Bis 30 Grad ist alles gut, aber wenn es heißer wird, kommen viele Leute nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo die stattdessen hingehen“, denkt Weber laut nach.

Bei der Feuerwehr wird im Einsatzfall unter der Atemschutzmaske geschwitzt. Foto: hbm

Eines ist wohl sicher: Mit den diensthabenden Feuerwehrleuten der Feuer- und Rettungswache an der Eper Straße würden sie wohl nicht tauschen wollen. Mit dunkelblauer Einsatzkleidung (kein Sommermodell) geht es für sie – und wenn es am Ende nur die Auslösung einer Brandmeldeanlage ist – in den Einsatz. Und wenn dann noch, wie in den vergangenen Tagen mehrfach, die rund 30 Kilo schweren Atemschutzgeräte getragen werden müssen, sind gute Gesundheit und Kondition gefragt. „Da steht Dir nach wenigen Minuten das Wasser echt im Hemd“, so Pressesprecher Martin Bültmann.

Mehr schwitzen als sonst, müssen auch im Krankenhaus Patienten und Mitarbeiter. Aber: „Alles gut bisher“, meldet Ansgar Höing. im St.-Antonius-Hospital für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig, bisher keine signifikanten Auswirkungen der Hitzewelle. Richtig ist aber nach seinen Worten auch: Den Patienten, die wegen Erkrankungen im Hospital seien, setze die Hitze zusätzlich zu: „Sie sind dadurch insgesamt schwächer.“ Im Krankenhaus und in den Altenhilfeeinrichtungen werde auf ausreichende Flüssigkeitsaufnahme geachtet, zudem das Essen an die Temperaturen angepasst. „Und ansonsten gilt es, einen Gang zurückzuschalten“, so Höing. Im Antonius-Stift haben die Mitarbeiter den Spieß umgedreht: Wenn die Senioren nichts in Freibad kommen, kommt das Freibad eben zu ihnen, so die Devise. Kurzerhand wurde im Haus ein Planschbecken zur Kühlung der Füße aufgebaut.