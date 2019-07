Wolter Hoekman , 55-jähriger Unternehmer aus Enschede, ist neuer Präsident des Lions Clubs Twente Münsterland. Bei der Feier in „Het Paradies“ in Enschede – zuvor hatten die Mitglieder und Gäste des Clubs das Rijksmueseum besucht – übergab die bisherige Präsidentin des Lions Clubs, Charlotte Breitenbach, das Amt.

In ihrem Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate erwähnte sie die Weinverlosungen und den Benefiz- Brunch sowie den Waffelverkauf auf dem Weihnachtsmarkt in Losser und andere Projekte von „Het Avelijn“, die Anschaffung von Spezialspielzeug für den Kindergarten St. Marien in Epe , die Hummel in Gronau und das Projekt Sheltersuit in Enschede, die unterstützt werden. Darüber hinaus wurden zahlreiche grenzüberschreitende Treffen und Vorträge wie zum Beispiel mit dem Euregio Business Club, den Geschäftsführern der Euregio und ein gut besuchter Vortragsabend über Gold durchgeführt.

„Altes Geld für neues Licht“

Der Lions Club Twente-Münsterland unterstützt weiterhin die Initiative der niederländischen Lionsorganisation, „altes Geld für neues Licht“, und möchte diese Aktion als grenzüberschreitender Serviceclub auch in Deutschland etablieren. Ende Juli wird der Lions Club an dem Internationalen Austausch mit Jugendlichen aus über 20 verschiedenen Ländern teilnehmen und diesen mitorganisieren.

Für das kommende Lions-Jahr, das das Motto „verbinden und verstärken“ hat, ist wiederum im Herbst ein Benefiz-Brunch zugunsten eines Projekts der Anne-Frank-Stiftung sowie der jüdischen Synagoge in Epe, die unterstützende Teilnahme an der Grenztafel im September, die Teilnahme am Weihnachtsmarkt in Losser, die Durchführung einer Grenzwanderung und die Vorbereitung des 25-jährigen Club-Jubiläums im Mai 2020 geplant.