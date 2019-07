Bummelzug wieder unterwegs

Und dann – vor wenigen Wochen – der zweite Schock: Nach einem tragischen Unfall starb Mitglied Markus Wissing mit erst 38 Jahren. „Willis Ideenreichtum und Markus‘ gute Laune werden eine große Lücke in unsrer Mitte hinterlassen. Aber es ist sicher im Interesse der beiden, die sich immer für andere Menschen eingesetzt haben, dass es weitergeht, auch wenn es manchmal schwerfällt“, reagierten die Mitglieder des Bummelzugs.

Der Bummelzug findet in diesem Jahr zum 25. Mal nach der Wiederbelebung statt. Ursprünglich in den 1950er-Jahren gegründet, war die Tradition irgendwann mal eingeschlafen. 1995 wurde sie wiederbelebt: Zwei Dutzend junger Männer schmissen sich in Schlafanzüge und begaben sich am Schützenfest-Dienstag auf die Straße. Ein Foto aus jenem Jahr haben Peter Bakenecker-Serné und Karin Overkamp beim Presstermin dabei. Die beiden gehören wie Margret Bakenecker-Serné und Reinhard Overkamp, Lina und Markus Brüggelambert sowie Christina Nollmann und Michael Fleck zum diesjährigen Orga-Team.

Am Dienstag (30. Juli) begibt sich der Zug gegen 13 Uhr vom Alten Gasthaus Meyer aus auf den Weg durch den Eper Ortskern, um für den guten Zweck zu sammeln. „Im Laufe der Jahre sind dabei über 103 000 Euro zusammengekommen“, gibt Karin Overkamp bekannt. Hedwig Paganetty hat das aus Anlass des Jubiläums zusammengerechnet.

In diesem Jahr werden zwei Empfänger bedacht: Die Aktion „Menschen in Not“ und die Lebenshilfe. Den Bummelzüglern ist wichtig, dass lokale Hilfsorganisationen bedacht werden. „Menschen in Not“ unterstützt Männer und Frauen in individuellen Notlagen mit finanziellen Zuschüssen: Die Kosten für eine Waschmaschinenreparatur können beispielsweise die Finanzen in einem Hartz-IV-Haushalt völlig durcheinanderbringen. Das Ziel des Vereins ist es, in der artigen Situationen unbürokratisch Hilfe zu gewähren.

Die Lebenshilfe für Gronau und Umgebung begleitet Menschen mit Behinderung, gleichberechtigt am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. Die örtliche Gruppe wurde 1963 als Eltern-Selbsthilfe-Organisation gegründet.

Die Empfänger der Spenden, die am Dienstag eingesammelt oder auf das Vereinskonto überwiesen werden, sind also bekannt. Ein großes Geheimnis machen die Bummelzügler aber wieder daraus, in welcher Verkleidung sie sich in diesem Jahr auf den Weg machen. Das wissen bislang nur die Mitglieder des Orga-Teams.

In den vergangenen Jahren waren sie als Panzerknacker (mit Dagobert Duck), Hippies, als Udo Lindenberg, als Zwerge (samt Schneewittchen), Blue Man Group, als Schotten und Gallier (aus dem Asterix-Dorf), als Holländer, Clowns, Punker, Heinos und so weiter unterwegs.

Wer am Dienstag auf die Gruppe stößt – in welcher Verkleidung auch immer – sollte sein Portemonnaie bereithalten: Die Jungs sind, was das Geldeintreiben angeht, äußerst hartnäckig . . .