„Nein“, so die Auskunft von Polizei-Pressesprecher Frank Rentmeister . Auch Besucher, Kunden und Lieferanten gelten als Anlieger. Auch wer dort seine Arbeitsstelle hat. Und Badesee-Besucher? Rentmeister schaut vorsichtshalber im dicken Hentschel-Kommentar zum Straßenverkehrsrecht nach – und hat nach zwei Minuten die für alle nach Abkühlung Lechzenden erlösende Nachricht: Ja, auch Baggerseen gehören zu den Zielen, die durch die Anlieger-frei-Regelung gedeckt sind. Wenn man denn wirklich zum See will. Wer dagegen nur das „Anliegen“ hat, eine Abkürzung zu fahren – der kann mit einem Bußgeld belegt werden. Eine kalte Dusche anderer Art . . .