Weibliche Energie im Frauenchor Horizont

Monique Kokkeler verfügt über ein großes musikalisches Wissen und über weitreichende Erfahrungen in der Chorleitung, da sie in den Niederlanden und im deutschen Grenzgebiet bereits einige Chöre leitet und Dirigentin des Symphonieorchesters „Orchestra Twente“ in Enschede ist.

Der Vorstand des Frauenchors Horizont geht mit Blick auf ihre Fähigkeiten davon aus, dass die nunmehr im Chor sowie in der Chorleitung vorhandene geballte Frauenpower und der gemeinsame Spaß an der Musik zur weiteren Entwicklung des Chors beitragen. Somit darf sich Gronau auf weitere musikalische Leckerbissen und Präsentationen des Frauenchors Horizont freuen, heißt es in einer Mitteilung des Chors.

Die Verantwortlichen weisen darauf hin, dass in der Zeit vom 1. bis einschließlich 22. August wegen Urlaubs keine Chorproben stattfinden – die nächste planmäßige Probe ist am 29. August im Walter-Thiemann-Haus. Der Vorstand erinnert die Sängerinnen jedoch an das Ständchen am 10. sowie die vom Festausschuss festgesetzte Sommertour am 17. August.