Widerstand und Beleidigung

Gronau -

Während einer Kontrolle am Freitagabend auf dem Bahnhofsvorplatz beleidigte ein 18-jähriger Gronauer den kontrollierenden Beamten und kam bedrohlich auf den Polizisten zu. Er ließ von dem Angriff ab, als er sah, dass der Beamte den Einsatzstock zur Abwehr in die Hand genommen hatte. Wenig später, gegen 22 Uhr, kam der 18-Jährige erneut in Angriffshaltung auf den Beamten zu. Der Angriff wurde mittels Pfefferspray abgewehrt und ein Strafverfahren gegen den Gronauer eingeleitet – auch wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, da der 18-Jährige eine geringe Menge Haschisch dabei hatte, so die Polizei am Sonntag.