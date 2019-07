Ein Tag zum Wohlfühlen

Gronau -

Sonntagabend kurz vor sechs. Die Schlagerparty im Garten des Bethesda-Seniorenzentrums hätte eigentlich bereits beendet sein sollen. Aber wer achtet schon auf einen Zeitplan, wenn Sängerin Chananja sich gerade singend ins Publikum begibt und mit viel Soul in der Stimme „I feel good“ präsentiert? Einen Song, dessen Titel die Stimmung des Nachmittags in einem Satz zusammenfasst. Alle fühlten sich wohl bei dem tollen Sommer-Schlagerfest, das die Mitarbeiter des Bethesda unter Mitwirkung vor allem der Karnevalsfreunde Grün-Weiß auf die Beine gestellt hatten. „Ohne die Freiwilligen würde es nicht gehen“, sagt ein deutlich zufriedener und dankbarer Reinhard van Loh am Abend.Der „Chef vom Ganzen“ hat sich selbstverständlich ebenfalls eingebracht beim bunten Reigen, mit dem die Bewohner, deren Angehörige und zahlreiche Gäste unterhalten werden. „Griechischer Wein“, singt er unter Begleitung des Ev. Posaunenchors von 1886, der schon am frühen Nachmittag konzertiert.