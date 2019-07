Pfarrer Vehlken feierte seinen 50. Geburtstag

Seinen 50. Geburtstag hat am Samstagabend Michael Vehlken, der Pfarrer der St.-Antonius-Gemeinde, gefeiert. Nach der Abendmesse in der Kirche, in der auch die Chöre zu Ehren des Geburtstagskinds sangen, fand im und ums Pfarrzentrum eine große Geburtstagsfeier statt. Familie, Freunde, Weggefährten, Abordnungen von Vereinen und Verbänden und viele Gemeindemitglieder gratulierten dem Pfarrer, der mit der Feier weniger sich selbst als das Leben an sich feiern wollte. Ganz im Sinne des christlichen Gedankens.