Internationaler Besuch im Westmünsterland

Gronau -

26 Jugendliche aus 21 verschiedenen Ländern weltweit waren am Samstag Gast beim Lions-Club Twente Münsterland Double Mixed. Die Jugendlichen im Alter von 17 bis 21 Jahren sind Teilnehmer des internationalen Austauschprogramms der Lions-Organisation in den Niederlanden. Nach einem zweiwöchigen Aufenthalt in Gastfamilien werden die Jugendlichen von Lions-Mitgliedern in einem Camp in Ganderen für zwei Wochen betreut.