Mechthild Böhmer Königin

Dabei hatte „Mecki“ Böhmer , die am Mittag für ihre 25-jährige Mitgliedshaft im Verein geehrt worden war, durchaus Konkurrenz. Die Herren wollten sich den Schneid nicht so ohne Weiteres abkaufen lassen. Nicht weniger als fünf Männer griffen in den Wettkampf ein: General Michael Lindebaum, der erst seit Freitag amtierende König der Georgi-Spatzen, Hardy Dücker, Uwe Doetkotte sowie Tim Ostendorf und Michael Fleck legten an.

Doch der Vogel erwies sich als äußerst hartnäckig: „Hast du die Sollbruchstelle vergessen?“, wurde der Vogel-Bauer Willi Klümper angefrotzelt. Doch schließlich wurde auch der letzte Rest vom Vogel mürbe – und fiel.

Schützenfest der Bürgerschützengilde St. Georgi Epe 2019 1/21 Nach dem Frühschoppenkonzert mit Ehrungen sowie dem Festumzug wurde es beim Schützenfest am Sonntagabend spannend: Sechs Aspiranten traten an. Den Vogel schoss zum ersten Mal eine Frau ab: Mechthild Böhmer. Foto: Martin Borck

Die neue Majestät wurde sofort von unzähligen Gratulanten umringt. Heinz Gehling hängte seiner Nachfolgerin die Königskette um – und eine Krone bekam sie ebenfalls. Zum Hofstaat gehören Pascal Dust, Martin Dust, Bernhard und Andrea Ströing sowie Tono Steven und Uwe Szukat.