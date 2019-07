Wahl-Japaner auf Zeit

Epe -

Vor einem Jahr hat das Pfarrer-Ehepaar Bettina und Marcus (Roth-) Tyburski eine neue Pfarrstelle bei der deutschen Auslandsgemeinde in Tokio angetreten. Am Sonntag kehrten beide während ihres Urlaubs zu einem Kurzbesuch an ihre alte Wirkungsstätte in Epe zurück. Im Rahmen eines zweistündigen Wiedersehens in der Ev. Kirche berichten die „Wahljapaner auf Zeit“ von den Erlebnissen und Eindrücken der ersten zwölf Monate in der fernöstlichen Metropole und gaben einen Einblick in das dortige Gemeindeleben.