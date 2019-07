Erst vor rund drei Jahren kam Emad Al Shalabi von Syrien nach Gronau. Jetzt kann er sich über das erfolgreiche Abschließen seiner Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik Fachrichtung Montage freuen. Ausbilder Hermann Leusder überreichte ihm das Abschlusszeugnis der IHK Nordwestfalen. Emad Al Shalabi freut sich über die Gesamtnote „gut“, die er als Prüfungsergebnis erzielen konnte. Dabei war zu Beginn seiner Ausbildung vor zwei Jahren nicht nur das Berufsfeld völlig neu für ihn – auch die deutsche Sprache musste er in dieser Zeit noch intensiv erlernen. Durch Fleiß, Ehrgeiz und Wissbegierde konnte Herr Al Shalabi praktisch und in der Theorie vollends überzeugen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Und: „Die Firma TG Hy Lift GmbH ist sehr stolz auf das gute Abschneiden von Herr Al Shalabi.“