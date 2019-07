Der kleine Verbindungsweg zwischen Gildehauser Straße und der Straße „Hinterm Schwanenteich“ ist wieder offen: „Einvernehmlich und konstruktiv haben die Stadt Gronau und Hermann-Josef Lanvermann die kritische Wegesituation geregelt und damit den Bürgerwünschen entsprochen“, heißt es dazu in einer Mitteilung der Stadt Gronau.

Im Rahmen eines notariellen Nutzungsvertrages, der in das Grundbuch eingetragen wird, soll die Fußwegeverbindung zwischen Gildehauser Straße und der Straße „Hinterm Schwanenteich“ abgesichert werden. Die Stadt Gronau übernimmt die Verkehrssicherungspflicht für die Wegeverbindung. Aufgrund dieser mündlichen Vereinbarungen wurde der Weg sofort geöffnet, die vertragliche Umsetzung der Vereinbarung erfolgt in den kommenden Wochen, schreibt die Stadt in ihrer Mitteilung weiter.

„In einem weiteren Schritt werden wir prüfen, ob durch die Einbeziehung der städtischen Flächen an diesem Standort auch die Begehbarkeit ohne Stufen möglich ist, um den Weg so auch mit Rollatoren und Kinderwagen nutzen zu können“, so Stadtbaurat Ralf Groß-Holtick. „Allerdings wird dies frühestens im Herbst umgesetzt werden können.“