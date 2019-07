Gronau -

Kein ungewöhnlicher Einsatz in diesen Tagen: Gestern musste die Gronauer Feuerwehr in den späten Nachmittagsstunden in das Wohnquartier Bonhoefferring ausrücken. Dort war ein rund 18 Meter langes Heckenstück in Brand geraten und musste gelöscht werden. Der Brand hatte dafür gesorgt, dass eine hohe Rauchsäule in den Himmel stieg, die im gesamten Stadtgebiet sichtbar war.