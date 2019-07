Alter Friedhof ist für Passanten ein Ärgernis

„Die größte Pracht an diesem Ort des Gedenkens sind die meterhohen Brennnesseln!“ Passanten ärgern sich angesichts des traurigen Bildes, das der alte katholische Friedhof an der Ochtruper Straße abgibt. Die Rasenfläche ist schon länger nicht gemäht worden, der Weg entlang der Kreuzwegstationen am Rand ist nur noch teilweise zu erkennen. Und mitten im hohen Gras liegt – scheinbar vergessen – das Grab des Gronauer Ehrenbürgers und ehemaligen Gronauer Pfarrers Joseph Schwering.