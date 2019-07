Hohe Tannen lichterloh in Flammen

Gronau -

Und plötzlich brennt der Baum. Aber wie! Meterhohe Flammen und eine weithin sichtbare Rauchsäule haben am Mittwochmittag einen Vollalarm für die Feuerwehr ausgelöst. Im Garten eines Hauses an der Vereinsstraße sind aus noch ungeklärter Ursache mehrere Tannen in Flammen aufgegangen. Menschen wurden nicht verletzt, an umliegenden Gebäuden aber entstand durch die Hitzeentwicklung Sachschaden.