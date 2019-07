Diebstahl von 400 Kisten Pfandgläsern scheint geklärt

Polizeibeamte nahmen daraufhin den 36-Jährigen fest, da gegen diesen ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Bersenbrück (unter anderem Verdacht des Raubes und Körperverletzung) bestand. Nach Rücksprache mit dem zuständigen Richter wurde der 36-Jährige dem Gronauer Amtsgericht vorgeführt, wo ihm der Haftbefehl verkündet wurde. Nunmehr befindet sich der Mann in Untersuchungshaft.

Im Zuge der Ermittlungen gerieten der 36-Jährige und der 52-Jährige in den konkreten Verdacht, zwei Einbrüche in Wohnungen, einen Einbruch in einen Lagerraum (Beute: 400 Kisten Pfandgläser - wie berichtet) und einen Diebstahl aus der St.-Agatha-Kirche in Epe begangen zu haben. Bei einer richterlich angeordneten Durchsuchung der Wohnung des 52-Jährigen wurde der aufgebrochene Münzbehälter aus der Kirche gefunden und sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.