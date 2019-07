Bröcker war langjähriger Geschäftsführer des St.-Marien-Hospitals Borken und verfügt über eine mehr als 20-jährige Erfahrung im Krankenhauswesen. Nach der Fusion der Einrichtungen des Klinikums Westmünsterland im Jahr 2015 war er als Geschäftsführer zudem maßgeblich an der Entwicklung der weiteren Krankenhausstandorte beteiligt. Insbesondere verantwortete Bröcker zuletzt die Bereiche Medizinische Geschäftsfeldentwicklung, Klinische Qualität und Personal.

Das in den letzten 20 Jahren deutlich gewachsene Unternehmen mit den Geschäftsbereichen Krankenhaus, Altenhilfe und den ambulanten Angeboten im Gesundheitszentrum stelle Anforderungen an die Führung des Unternehmens, die von einem Geschäftsführer alleine nicht mehr zu bewerkstelligen seien, heißt es zur Begründung der Veränderungen in der Geschäftsführung des Gronauer Krankenhauses.

„Gerade die von uns gelebte Unabhängigkeit und Eigenständigkeit, die auch für die Zukunft in unveränderter Weise angestrebt wird, erfordert schnelle Entscheidungen und eine ständige Kommunikation zwischen den Einrichtungen und der Geschäftsführung. Zudem nimmt die Themenvielfalt, die für die richtige strategische Ausrichtung unserer Einrichtung von besonderer Bedeutung ist, durch die Expansion unseres Unternehmens kontinuierlich zu“, so Thomas Krotzek, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Geschäftsführer Vormann in einer Pressemitteilung weiter.

Auf Vorschlag des Geschäftsführers und nach intensiver Beratung in den Trägergremien sei daher beschlossen worden, die Geschäftsführung auszubauen und eine Doppelspitze zu etablieren. „Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass wir mit Diplom-Kaufmann Christoph Bröcker einen ausgewiesenen Krankenhausfachmann gewinnen konnten“, so Krotzek und Vormann.

Welche konkreten Auswirkungen die Doppelspitze auf den Geschäftsverteilungsplan des St.-Antonius-Hospitals haben, wird, soll nach Angaben von Krotzek und Vormann jetzt zeitnah im Detail erörtert werden: „Mit dieser neuen Ausrichtung gehen weitere Veränderungen in der GmbH einher, die Zuständigkeiten verschieben sich.“

Christoph Bröcker selbst betont, dass er dankbar dafür sei, „dass ich das St.-Marien-Hospital Borken sowie die weiteren Krankenhäuser und Einrichtungen im Klinikum Westmünsterland so lange Zeit begleiten und meinen Teil dazu beitragen durfte, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen“. Und: „Jetzt ist für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, um mich in meiner beruflichen Lebensplanung noch einmal zu verändern.“

Während in Gronau die Freude über die personelle Verstärkung an der Spitze des Hauses groß ist, traf die Entscheidung das Ahauser Klinik-Management offen bar aus heiterem Himmel: „Die Entwicklung kam für uns überraschend“, erklärt Klaus Ehling, Aufsichtsratsvorsitzender des Klinikums Westmünsterland, „wir respektieren jedoch diese persönliche Entscheidung. Wir danken Herrn Bröcker ausdrücklich für die Leistungen der Vergangenheit und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin das Beste.“