Junger Radfahrer prallt gegen Lkw

Gronau -

Leichte Verletzungen hat ein 16 Jahre alter Radfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Dazu war es gegen 15.25 Uhr in einem Kreisverkehr gekommen: Ein 57-jähriger Meppener war mit seinem Lkw von der Ochtruper Straße kommend auf dem Heerweg unterwegs. Am Kreisverkehr mit dem Alten Postweg ließ er zunächst eine dreiköpfige Gruppe von Radfahrern passieren und fuhr danach in den Kreisel ein. Gleichzeitig radelte der 16-Jährige mit seinem Rad vom Alten Postweg in Richtung Heerweg in den Kreisverkehr. Um schnell zur vorausfahrenden Gruppe aufzuschließen, überfuhr er als „Abkürzung“ den inneren Ring des Kreisverkehrs und prallte gegen die Zugmaschine. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.