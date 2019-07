Das trockengelegte Dinkelbett bringt es an den Tag: Der Fluss macht im Laufe der Jahre immer mal wieder Beute – aber auch von der Sorte, die er eigentlich nicht mag: Einkaufswagen und Fahrrad-Skelette kommen in diesen Tagen zum Vorschein. Und jede Menge Schlamm, den das Wasser mit sich führt und in den Biegungen dann wieder „ablädt“.