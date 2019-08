Gronau -

Beim Begrüßungsgottesdienst für die neuen Fünftklässlerinnen und Fünftklässler des Werner-von-Siemens-Gymnasiums geht die Schule in diesem Jahr erstmals neue Wege. Der Gottesdienst findet am 28. August um 9 Uhr in der St.-Antonius-Kirche statt.