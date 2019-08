Das Sirren der Rotoren macht die Menschen in der Umgebung aufmerksam. Gäste vor dem Rolinck-Bräu und dem Bistro La Serre unterbrechen die Gespräche, schauen suchend nach der Quelle des Geräusches. Wenige Meter vor ihren Tischen startet gerade eine Drohne. Der Quadcopter ist an diesem Abend – so darf man es salopp formulieren – im Namen des Herrn unterwegs.