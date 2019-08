Etappensieg für die Anlieger des Westparks (Bögehold) im Kampf gegen eine Verdichtung der Bebauung in ihrem Wohnquartier: Aufgrund eines Antrags der Nachbarschaft hat das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW eine der Alleen im Westpark in das Fachinformationssystem Alleenkataster NRW aufgenommen.

Die „Westallee“ (Grünanlage zwischen Klosterstiege und Eichenhofstraße) ist dort jetzt offiziell mit der Kennung „AL-BOR-0181“ gelistet und damit gesetzlich geschützt.

In einem Schreiben des Landesamtes dazu an die Anlieger heißt es: „In Abstimmung mit dem Ministerium für Klima, Umwelt, Landwirtschaft, Naturschutz und Verbraucherschutz wurden folgende Kriterien für die gesetzlich geschützten Alleen festgelegt: Alleen sind beidseitig an Straßen oder Wegen (Verkehrsflächen) auf einer Länge von grundsätzlich mindestens 100 Meter parallel verlaufende Baumreihen meist einer Baumart. Die einzelnen Bäume haben untereinander in etwa den gleichen Abstand und in der Regel das gleiche Alter.“

„Ostallee“ nach dem Gesetz nicht schützenswert

Für einen weiteren Baumbestand, die sogenannte „Ostallee“, die die Anlieger ebenfalls in das Kataster eingetragen wissen wollten, sieht das Landesamt die Allee-Eigenschaft indes nicht: Da es sich lediglich um „einseitige“ Baureihen handle, sei ein Status als gesetzlich geschützte Allee nach dem Naturschutzgesetz nicht gegeben, so das Landesamt.

Die Anlieger des Wohnquartiers wollen jetzt prüfen, ob sie sich mit dieser Bewertung zufriedengeben, denn unter bestimmten Bedingungen sei nämlich auch eine „einseitige“ Allee schützenswert, so eine erste Reaktion.

Mit dem Teilerfolg der Unterschutzstellung der „Westallee“ sind die Bewohner des Quartiers indes sehr hoch zufrieden: „Wir freuen uns sehr“, machte Christiane Nitsche, Sprecherin der Anlieger, gegenüber der Redaktion deutlich. Und sie fügte hinzu: „Auf jeden Fall ist das ein Etappensieg, der den Bäumen deutlich mehr Schutz verspricht als bisher und natürlich insgesamt das Areal aufwertet – im Sinne der Bewohner und der Flora und Fauna vor Ort.“