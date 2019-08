Mit Tempo 191 (bei erlaubten 100km/h) auf der B 54 in Gronau: Damit gehört ein Verkehrsteilnehmer in der zurückliegenden Woche zu den Spitzenreitern bei den Rasern. An insgesamt 31 Messstellen im Kreisgebiet

führte die Polizei Geschwindigkeitskontrollen durch. Bei der Überprüfung der 32 250 Fahrzeuge wurde festgestellt, dass fast acht Prozent der gemessenen Fahrzeugführer zu schnell fuhren. 14 Fahrzeugführer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit derart, dass sie mit einem Fahrverbote rechnen müssen. Insgesamt überschritten 2471 Fahrer die zulässige Höchstgeschwindigkeit. 421 Bußgeldverfahren wurden eingeleitet. In den übrigen 2050 Fällen wurden vor Ort Verwarnungsgelder fällig.