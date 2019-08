Jedes Jahr dasselbe: Die Sommerferien brechen an – und damit beginnt die große, öde und langweilige Leere in den Veranstaltungskalendern. Sechs lange Wochen passiert nicht viel. Es gibt in Gronau und Epe einige Schützenfeste, den Dämmerschoppen, Dinkie on wheels, die Schlagerparty ums Bethesda-Seniorenzentrum, das Brunnenfest in Epe und den Survivallauf in den Eper Bülten.