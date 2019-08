Vorstandsmitglied Michael Kersting betonte dabei die besondere Bedeutung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit langjähriger Erfahrung für den täglichen Bankbetrieb. Diese Erfahrung und die enge Beziehung zu den Kunden nahm er zum Anlass, den Jubilaren für Einsatz und Treue zur Volksbank zu danken: „In Zeiten rasanter Entwicklungen und Veränderungen von Unternehmensstrukturen ist es umso wichtiger und erfreulicher, auf einen Stamm von erfahrenen und langjährigen Mitarbeitern zurückgreifen zu können. Jeder von ihnen leistet seinen persönlichen Beitrag zur Weiterentwicklung unseres Unternehmens und ist ein wichtiger Teil unserer Volksbank-Familie.“

Ferner sprach Kersting den Geehrten seinen Dank für die engagierte und vor allem kundenorientierte Mitarbeit aus. „Wir freuen uns darüber, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihrer Volksbank Gronau-Ahaus so lange Jahre die Treue halten – Sie sind in den einzelnen Ortschaften des Geschäftsgebietes als Gesichter der Volksbank bekannt“, so Kersting.

Ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feierten Margrit Florack, Mitarbeiterin Vertriebsmanagement; Martin Huke, Firmenkundenberater in Gronau; Gregor Ahler, Leiter Vorstandsstab; Reinhard Krause, Kundenberater in der Filiale Fuistingstraße.

Auf 25 Jahre bei der Volksbank können zurückblicken: Markus Schreiber, Mitarbeiter Servicefiliale; Brigitte Brügger, Kundenberaterin in der Filiale Epe; Markus Weiss, Firmenkundenberater in der Filiale Alstätte; Michaela Sondermann, Kundenberaterin in der Filiale Metelen.

Seit zehn Jahren bei der Volksbank beschäftigt sind Julia Herker-Orthaus, Mitarbeiterin Servicefiliale; Andre Langehanenberg, Firmenkundenberater in Gronau; Karin Lefering, Kundenberaterin der Filiale Fuistingstraße; Lisa Walther, Kundenberaterin in der Filiale Legden; Diana Storost, Vertriebsassistentin Firmenkundengeschäft.