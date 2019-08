Die Feuerwehr wurde gegen 1 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand ein in der Nähe eines Wohnhauses geparktes Fahrzeug ( Mercedes A-Klasse) lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand mit Wasser und Schaum, am Fahrzeug entstand nach ersten Angaben Totalschaden. Die Polizei beziffert die Schadenshöhe auf rund 35 000 Euro. Sie schließt Brandstiftung am Fahrzeug nicht aus. Das ausgebrannte Wrack des Autos wurde für weitere Ermittlungen sichergestellt. Einin der Nähe des brennenden Wagens geparktes zweites Auto konnte rechtzeitig aus dem Gefahrenbereich entfernt werden. Da der Mercedes im Heckbereich brannte, wurde größerer Schaden am Wohnhaus vermieden, so die Feuerwehr.

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter ✆ 02562 9260.

Nur wenige Stunden später war für die Gronauer Wehrleute die Nacht endgültig zu Ende: Gegen vier Uhr wurden sie zum Unternehmen Mondi am Jöbkesweg gerufen, nachdem dort eine Brandmeldeanlage ausgelöst hatte.