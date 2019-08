Die Odyssee bei der Arztsuche

Als vor rund einer Woche die Schmerzen im Brustkorb kamen, wusste der 74-Jährige Gronauer: Das muss ein Herzinfarkt sein. Kuijer und seine Frau handelten schnell, die Ärzte im Gronauer St.-Antonius-Krankenhaus ebenfalls: Er kam nach Rheine, wo er in einer Operation vier Stents erhielt, die ihm das Leben retteten.

So weit, so gut. Am Freitag konnte er wieder nach Hause – mit gerade genug Medikamenten fürs Wochenende und der Anweisung, gleich am Montag zum Arzt zu gehen, damit er ein weiteres Rezept bekommen könne. Bloß: Sein Hausarzt ist im Urlaub, wie ein Zettel an der Praxistür verriet. Also fuhr er zur nächsten Praxis, die auf dem Zettel als Vertretung angegeben war. Aber auch dort hing ein Zettel an der Tür, der darüber Auskunft gab, dass die Praxis erst am Donnerstag (9. August) wieder geöffnet sei. Ein Anruf dort bestätigte das. „Da gab es eine Ansage, dass sie erst am Donnerstag wieder da sind.“ Langsam machten er und seine Frau sich Sorgen. „Wir haben angefangen, herumzutelefonieren.“

Im Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten macht er am Montagmittag deutlich, warum das Ganze mit einigem Stress für ihn verbunden war. „Ich muss meine Medikamente heute Abend haben.“ Auch bei einer Apotheke war er mit der Liste der benötigten Medikamente, die man ihm bei der Entlassung mitgegeben hatte. Vergeblich: Ohne Rezept vom Arzt gehe da nichts, so die Auskunft.

In seiner Not wandte sich Roel Kuijer schließlich ans Krankenhaus. Die Rezeptionskräfte dort versuchten, zu helfen, hingen sich ebenfalls ans Telefon und händigten ihm einen Zettel mit drei Arztadressen aus. „Die haben übrigens gesagt, dass schon mehrere Leute dort waren deswegen. Den Zettel haben sie gleich mehrmals kopiert, falls noch einmal jemand kommt und fragt, welcher Arzt Dienst hat.“ Kurios auch hier: Auch der erste Arzt auf besagtem Zettel hat Urlaub.

Beim zweiten hatten Kuijer schließlich Erfolg. Und mit dem endlich ausgestellten Rezept konnte die Apotheke die entsprechenden Medikamente bestellen. Ende gut, alles gut: Noch am Montagnachmittag konnte Roel Kuijer seine Medikamente in Empfang nehmen, gerade rechtzeitig. Doch ihn treibt um, dass es anderen Patienten ähnlich gehen könne. „Ich finde, es sollte eine Internetseite geben, wo die Dienste aufgelistet sind, damit es jeder finden kann.“

Wie es überhaupt zu dieser Situation kommen konnte, ließ sich bis Redaktionsschluss nicht klären. Der Sprecher der Gronauer Ärzteschaft, Dr. Andreas Binder, hatte keine Zeit für ein Gespräch mit den Westfälischen Nachrichten. „Wir machen ja auch Vertretungsdienst“, bat man dort um Verständnis. Erst nach den Ferien habe er wieder Zeit für ein Gespräch zum Thema.

Bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) war zu erfahren, dass der so genannte „hausärztliche Versorgungsgrad“ in Gronau aktuell bei 84,3 Prozent liege – „gemäß aktuell gültigem Beschluss des Landesausschusses der Ärzte und Krankenkassen in Westfalen-Lippe vom Mai 2019“. Statistisch betrachtet sei die Versorgung mit Hausärzten „somit derzeit noch stabil“. Die Bedarfsplanung der KVWL, nach der die Zahl der zugelassenen Arztpraxen bestimmt wird, richte sich nach einer Richtlinie, die der Gemeinsame Bundesausschuss (GBA) erlassen wird. Der GBA ist das höchste Gremium der gemeinsamen Selbstverwaltung von Ärzten, Therapeuten, Krankenhäusern und -kassen. Ab einem Versorgungsgrad von unter 75 Prozent gilt ein Bereich wie Gronau als unterversorgt.