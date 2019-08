► Der Besuch von Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“ im Wilminktheater Enschede steht am 2. Oktober (Mittwoch) um 19.30 Uhr auf dem Programm.

► Eine besinnliche Stunde mit Pater Wilhelm Ruhe ist für den 5. Oktober (Samstag) um 15 Uhr im Kloster Bardel geplant. Dort soll um 18 Uhr der Gottesdienst besucht werden.

► Das Gronauer Wasserwerk am Eschweg ist am 25. Oktober (Freitag) um 15 Uhr Ziel des KKV . Danach ist ein Kohlessen geplant

► Für den 4. November (Montag) um 15 Uhr steht der Besuch des jüdischen Friedhofs mit anschließendem Vortrag von Norbert Diekmann im Pfarrzentrum St. Josef an.

► Ein Vortrag von Pfarrer Thorsten Brüggemann findet am 14. November (Donnerstag) um 18 Uhr im Pfarrhof Epe statt.

► Für Samstag (23. November) um 11 Uhr ist ein Besuch des kulturhistorischen Zentrums „Kult“ in Vreden vorgesehen.

► Zum Patronatsfest wird am Samstag (7. Dezember) um 7 Uhr eine Rorate-Messe in St. Antonius gefeiert. Anschließend finden ein Adventsfrühstück und die Jahreshauptversammlung im Pfarrzentrum an der Mühlenmathe statt.

► Für Mittwoch (13. November) ist eine Gemeinschaftsfahrt mit dem EKMD nach Münster geplant. Geplant sind Besuch der Kunstausstellung „William Turner“ im LWL Münster und der Hafenkäserei.

► Der Weihnachtsmarkt im Schloss Benrath wird am Freitag 13. Dezember besucht.

Informationen unter www.kkv-gronau.de oder bei Willi Bilke, ✆ 02562 20889 oder Hermann Cantzen, ✆ 02565 2254.