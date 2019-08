Zusammenstoß beim Überholen

Gronau -

Leichte Verletzungen hat ein Motorradfahrer am Dienstag bei einem Unfall in Gronau erlitten. Ein 57-Jähriger aus Enschede befuhr gegen 21 Uhr den Amtsvennweg (B 70) in Richtung Alstätte und wollte nach links auf einen Parkplatz am Straßenrand abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Motorrad eines 54-jährigen Mannes aus Haaksbergen. Dieser hatte gerade zum Überholen des vor ihm fahrenden Wagens angesetzt, so die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den 54-Jährigen in ein Krankenhaus; der Sachschaden liegt bei ungefähr 7000 Euro. Das teilte die Polizei mit.