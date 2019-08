Gronau -

An einem Stromverteilerkasten haben sich Unbekannte am Dienstag in Gronau zu schaffen gemacht. Die Täter brachen laut Polizei gegen 15.30 Uhr die Tür zu dem Schaltschrank auf, der sich auf dem Gelände der Bürgerhalle an der Spinnereistraße befindet. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an