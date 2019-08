Gronau -

Von Klaus Wiedau

18 Tage lang war es der Ort für eine Erlebnisübernachtung. Jetzt gibt es diesen Ort in Gronau nicht mehr: Unbekannte haben am späten Dienstagabend den Sleeperoo-Schlafwürfel in einem Akt von Vandalismus von der Laga-Pyramide gekegelt. Das bringt Menschen um ein schönes Erlebnis – und um die Früchte ihrer Arbeit.