Kein Einsatz für die Feuerwehr

Da ist kurzzeitig bei Feuerwehrleuten der Puls in die Höhe geschnellt: „Feuer groß“ lautete am Mittwoch gegen 15.50 Uhr die Alarmmeldung für die Wehr. Einsatzort sollte die Jet-Tankstelle an der Enscheder Straße sein. Vor Ort stellte sich dann heraus, dass beim Test einer elektronischen Anlage versehentlich ein Alarm ausgelöst worden war. Feuerwehr und Polizei konnten nach wenigen Minuten wieder abrücken.