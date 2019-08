„Super-Janik“ und sein Hofstaat feierten Doppel-Erfolg

Der Thron des Schützenvereins Schöttelkotterhook, Tiekerhook, Eßseite präsentierte sich vor dem Krönungsball gemeinsam mit Präsident Ludger Hönerlage und den Führungsoffizieren der Öffentlichkeit. König Janik Niehoff-Renze war zuvor das Double gelungen: Er wurde in diesem Jahr König der Schützen im Stadtosten und zugleich Jungschützenkönig. Diese Leistung brachte ihm die Bezeichnung „Super-Janik“ ein. Gemeinsam mit Königin Alina Terbeck und den weiteren Offiziellen des Hofstaates wurde die neue Doppelregentschaft nach der Ablösung des alten Thrones im Festzelt an der Kaiserstiege gebührend und bis tief in die Nacht hinein gefeiert.