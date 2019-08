Messgeräte aus Auto entwendet

Aus einem an der Hörster Straße abgestellten Mercedes Benz sind in der Nacht zu Freitag (2. August) wie berichtet Arbeitsmaterialien gestohlen worden. Es handelt sich um Spezialgeräte für Kfz-Sachverständige (zwei Messgeräte, ein blauer Koffer mit der Aufschrift „TÜV“ und weitere elektronische Kleingeräte). Die Polizei geht davon aus, dass zumindest zwei Täter nötig waren, um die Beute wegzutragen. Die Polizei fand Teile der Beute auf der Burgstraße (zwischen Kirchhofstraße und Veilchenstraße), so dass der Fluchtweg der Täter zumindest bis dorthin feststehen dürfte. Unter den gestohlenen Gegenständen befand sich ein Messgerät des Typs, das auf dem Foto abgebildet ist. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau 02562 9260.