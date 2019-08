Gerade noch erlebte sie pures Hundeglück, nur Augenblicke später brach für Ela Gehres eine Welt zusammen: Ihre geliebte Hündin Zoey hatte bei Spielen mit dem Ball von einem Moment auf den anderen kein Gefühl mehr im hinteren Körperbereich. Die Gronauerin stand plötzlich allein vor einer Vielzahl von Fragen und gefühlt noch mehr Problemen. Heute ist sie Ansprechpartnerin für andere Hundehalter im Verein für behinderte Hunde – und auch Zoey geht es etwas besser.

„Für mich ist damals eine Welt zusammengebrochen“, gibt sie heute unumwunden zu. „Nichts war mehr wie zuvor.“

Diagnose: Nervenverengung

Die Ereignisse vor zwei Jahren warfen ihr Leben zunächst einmal aus der Bahn. Nervenverengung lautete die Diagnose bei ihrer damals sechsjährigen Hündin, einem Mischling aus Belgischem Schäferhund und Dackel, den sie im Alter von wenigen Wochen erhalten und großgezogen hatte.

Mit Unterstützung des Tierarztes und einer Physiotherapeutin lernte Gehres nicht nur verschiedene Übungen, sondern auch Zoeys Blase und Darm so zu stimulieren, dass sie ihre Funktion weiter erfüllen konnten. Rund um die Uhr war sie mit der Hündin beschäftigt. „Mir fehlte allerdings der Kontakt zu Hundehaltern, die mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatten“, beschreibt sie ihre Motivation, sich nicht nur vor Ort, sondern auch im Netz nach Gleichgesinnten umzuschauen.

Deutschlandweite Ansprechpartnerin

Dabei stieß Gehres auf den Verein für behinderte Hunde, der vor vier Jahren in der Schweiz gegründet worden ist und Hundehaltern in schwierigen Situationen auf vielerlei Weise Hilfe bieten will. Beratung, Aufklärung, Unterstützung und Vernetzung hat sich die Vereinigung auf die Fahnen geschrieben, in dem mittlerweile auch Ela Gehres aktiv geworden ist.

„Ich bin in Deutschland derzeit die Ansprechpartnerin für alle, die mit dem Verein in Kontakt treten wollen, und schaue dann, wie jeweils individuell geholfen werden kann“, beschreibt sie ihre ehrenamtliche Arbeit. Mal geht es darum, passende medizinische Unterstützung zu finden, ein anderes Mal braucht jemand Trost und Zuspruch. Es geht aber auch um praktische Dinge wie beispielsweise einem Rollstuhl für den Vierbeiner. „Zoey ist mittlerweile wieder so stabil, dass wir ihn nur noch bei längeren Touren benötigen“, freut sich Gehres – und weiß, dass nicht jeder Hundehalter sich so etwas problemlos leisten kann.

Hilfestellung in schwierigen Zeiten

Um den Verein auch in der Region bekannter zu machen, baute sie am Samstagnachmittag erstmals einen Infostand vor dem Fachgeschäft Ingos Tierfreund am Heerweg auf. „Ich werde im kommenden Jahr auch beim Tag des Hundes im Autohaus B&E und in diesem Herbst beim Hundeschwimmen in Bad Bentheim vor Ort sein“, will Gehres jetzt richtig durchstarten und anderen Hundehaltern Hilfestellung in schwierigen Zeiten anbieten. In den sozialen Netzwerken wie auch im wirklichen Leben.