Vor dem Landgericht in Münster muss sich seit Mittwoch ein 32 Jahre alter Mann aus Enschede verantworten. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt ihn, im Juni 2016 eine Wohnung in Gronau teilweise in Brand gesetzt zu haben.

Bei dem Feuer in einem sechsgeschossigen Mehrfamilienhaus an der Enscheder Straße hatten im Juni 2016 zwei Personen Rauchvergiftungen erlitten.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sich der damals 29-Jährige Zugang zu dem Haus verschafft hatte mit dem Ziel, im Obergeschoss mit Benzin und Grillanzündern Feuer vor einer Wohnung zu legen. Er hatte sich laut Anklage zuvor vergewissert, dass keine Stimmen aus der Wohnung zu hören waren. Nach der Brandstiftung entfernte sich der Mann vom Tatort, während das gelegte Feuer schnell auf den Wohnungsflur und Türen übergriff; auch angrenzende Wohnungen wurden erheblich zerstört, so die Anklage.

Während sich die meisten Hausbewohner selbst in Sicherheit bringen konnten, mussten damals zwei Bewohner aus einer Wohnung im oberen Stockwerk über die Drehleiter von ihrem Balkon aus in Sicherheit gebracht werden.

Der gesamte Wohnungsflur wies erhebliche Brandspuren auf.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Beschuldigte aufgrund einer Psychose schuldunfähig war, weshalb sie in diesem Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus beantragt. Derzeit wird der Angeklagte auf freiwilliger Basis in den Niederlanden behandelt.

Der Prozess wird am 21. August fortgesetzt. Dann wird auch das Urteil erwartet.